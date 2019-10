Rhinoshield a sorti de nouvelles versions de ses coques SolidSuit et bumpers CrashGuard NX spécialement conçues pour les nouveaux iPhone 11/Pro/Max.

Nous avons sélectionné plusieurs finitions : carbon, camouflage blanc, camouflage noir, ou encore noir Classic. Les deux versions camouflage sont superbes. Rhinoshield est réputé pour la haute qualité de ses finitions, et là encore, l’accessoiriste continue de nous étonner.

Tout d’abord, les coques en elles-mêmes sont ultra-robustes. D’ailleurs, Rhinoshield communique largement sur ce point avec des démonstrations de chutes incroyables. Pourtant, les iPhone s’en sortent toujours indemnes. Bien sûr, les coques sont plus épaisses que d’autres mais il faut savoir ce qu’on veut. Là au moins, votre iPhone sera extrêmement bien protégé contre les grosses chutes.

L’autre avantage des coques Rhinoshield est d’être personnalisables à souhait. Vous pouvez choisir la couleur de la coque elle-même, la finition arrière, et même la couleur des boutons. Ces derniers sont en effet interchangeables.

Sur la boutique, vous trouverez un outil qui vous permet justement de créer votre propre coque. Même le bumper CrashGuard NX bénéficie de cet outil offrant une large gamme de couleurs et de finitions. Le dos peut lui aussi être personnalisé avec différents designs. Vous aurez également la possibilité de faire votre choix parmi des designs issus de collaborations avec des artistes.

Concrètement, Rhinoshield propose tout le nécessaire pour rendre votre coque la plus personnelle possible. Les prix débutent à 24,99 € pour le CrashGuard et à 29,99 € pour la SolidSuit.

› Rendez-vous sur la boutique de Rhinoshield.fr.