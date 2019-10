LG serait en pourparlers avec Apple pour la fourniture des écrans LCD de l’iPhone SE 2, dont on parle beaucoup ces derniers jours.

Selon diverses sources, Apple aurait déjà passé commande auprès de LG pour la fourniture des écrans. La nouvelle génération d’iPhone SE pourrait être lancée d’ici le premier trimestre de 2020. Apple aurait opté pour un écran LCD de 4,7″ identique à celui de l’iPhone 8. D’ailleurs, l’iPhone SE 2 pourrait hériter de la forme et de la taille de l’iPhone 8.

Le nouveau smartphone devrait embarquer la puce A13 Bionic accompagné par 3 Go de RAM. En termes de stockage, on peut s’attendre à du 64 Go et 128 Go. Le déverrouillage se fera à l’aide de Touch ID. Il n’y aura pas de Face ID, ni même de 3D Touch (comme sur les nouveaux iPhone 11/Pro/Max).