Le Consortium Unicode a créé la version 12.1 de la base de données Emoji, ajoutant jusqu’à 168 nouveaux symboles et smileys. La plupart sont des variantes d’emojis existants.

Avec cette mise à jour, le consortium Unicode souhaite offrir plus de flexibilité dans la sélection des personnages. Plusieurs d’entre eux sont de nouveaux émojis de coiffures et de chapeaux de différents types. Par exemple, avant Emoji 12.1, les cheveux bouclés et la calvitie n’étaient représentés que par des caractères autonomes. Désormais, ils peuvent être sélectionnés dans tous les émojis humanoïdes disponibles. Des variantes sans sexe de divers métiers et de différents tons de peau ont également été ajoutées aux émoticônes des personnages qui se tiennent la main.

Il y a 26 emojis totalement nouveaux et ils concernent différents types de personnes et de métiers. Probablement que ces nouveaux émojis seront intégrés dans une future mise à jour iOS, peut-être même dans la version 13.2. Cette version pourrait être disponible d’ici le 31 octobre.