La chanteuse Selena Gomez a récemment lancé le nouveau single “Lose You To Love Me”, dont la vidéo officielle a été entièrement tournée avec un iPhone 11 Pro.

“Lose You To Love Me” est le premier single du nouvel album de Selena Gomez. La vidéo marque la énième collaboration Apple avec un artiste au sommet des charts dans le monde entier.

Comme le rapporte Billboard, le clip a été tourné par la réalisatrice Sophie Muller, qui avait précédemment travaillé avec Gomez pour “Good For You” en 2015.

Dans un style mélancolique, le court métrage met Selena Gomez au premier plan, illuminée par un projecteur, tandis que les mots racontent une histoire d’amour personnelle.

« Cette chanson a été inspirée par beaucoup de choses qui se sont produites dans ma vie depuis la sortie de mon dernier album », a déclaré Selena Gomez. « Je veux que les gens sentent l’espoir et sachent qu’ils peuvent sortir plus forts et avec une meilleure version d’eux-mêmes ».

Apple a publié un aperçu de la vidéo musicale sur sa page YouTube, y compris dans sa campagne “Shot on iPhone”. Gomez a fait la promotion de la publication avec un tweet contenant le hashtag #ShotOniPhone.