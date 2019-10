Apple a choisi Lee Pace et Jared Harris comme acteurs principaux de la série “Foundation” basée sur la saga éponyme de romans de science-fiction écrits par Isaac Asimov.

Foundation est la série la plus célèbre de livres de science-fiction réalisés par Asimov. Elle comprend des romans tels que Foundation, Foundation and Empire et Second Foundation, ainsi que Foundation’s Edge et Foundation and Earth.

La série raconte l’histoire de l’exportation de la psycho-histoire et du mathématicien Hari Seldon, un homme capable de prédire l’avenir. Seldon crée un groupe appelé Foundation pour préserver le savoir collectif de l’humanité avant la chute imminente de l’Empire Galactique. Les romans couvrent de nombreuses années, avec la montée et la chute de plusieurs empires. Il ne sera donc pas facile de les adapter à une série TV. Harris incarnera Hari Seldon, le génie mathématique, tandis que Pace jouera Brother Day, l’empereur de la galaxie.

Lee Pace est connu pour ses rôles dans “Pushing Daisies” et “Halt and Catch Fire”, mais aussi dans des films comme “The Hobbit”. Jared Harris a récemment joué un rôle important dans la magnifique série “Chernobyl”. Il a également travaillé sur “Carnival Row”, “The Crown”, “The Expanse” et “Mad Men”.

La série devrait être disponible sur Apple TV+ à la fin de 2020.