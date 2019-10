L’intérêt pour l’iPhone a considérablement augmenté au second semestre de 2019 avec l’arrivée des nouveaux modèles. Tellement qu’Apple a dû augmenter les commandes d’écrans OLED auprès de son fournisseur Samsung.

Selon les informations, Samsung livrera à Apple entre 40 et 50 millions de dalles OLED pour le second semestre de 2019. En septembre, le volume a été supérieur de 40% à la commande initialement prévue. Cela suggère que l’iPhone 11 Pro et 11 Pro Max ont rencontré un grand succès.

En juillet, Samsung a vendu 3,9 millions d’unités, suivies de 8,4 millions en août et de 9,9 millions en septembre (contre 6,9 ​​millions prévus). Les commandes pour octobre s’élèvent probablement à environ 9,8 millions d’unités, 5 millions sont prévues pour novembre et un nombre indéterminé pour décembre. Avec ces chiffres, il semblerait que ce nombre soit plus proche de 40 millions que de 50 millions.

Samsung Display fournit 90% des écrans OLED pour iPhone, tandis que les écrans LCD pour des appareils tels que l’iPhone XR et l’iPhone 11 sont gérés par LG et Sharp.

L’augmentation des commandes d’iPhone est une bonne nouvelle pour les relations entre Samsung et Apple. Au cours du deuxième trimestre de 2019, Apple a dû payer à Samsung 800 milliards de won, soit environ 683 millions de dollars, en raison de mauvaises commandes par rapport à ce qui avait été convenu précédemment. À partir de 2020, Apple abandonnera peut-être complètement les écrans LCD. Il est donc fort possible qu’Apple compte encore plus sur Samsung.