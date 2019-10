Apple a breveté un système qui pourrait vous permettre de générer un Memoji à partir de la photo d’un utilisateur, même sur les iPhone actuels.

Baptisé “Technique for creating avatar from image data”, le nouveau brevet inclut une nouvelle technologie capable de numériser la photo de l’utilisateur et de la transformer en un Memoji aussi proche que possible de notre apparence réelle.

En bref, le brevet utilise l’image de l’utilisateur pour déterminer les caractéristiques faciales du sujet. Ensuite, il sélectionne les représentations numériques et les transforme en avatar : « La méthode de traitement mesure les attributs faciaux spatiaux du sujet, classifiant en même temps les “expression de la personne et détermine lequel d’une sélection de modèles d’avatar offre la correspondance la plus proche de la réalité. »

Le brevet peut non seulement déterminer le style et la couleur des cheveux, mais également les lunettes, la barbe et d’autres détails. Le Memoji créé peut alors s’adapter aux différentes expressions faciales prises en charge par iOS.

Cette technologie rendrait le processus de création de mémoji beaucoup plus rapide et plus simple. Évidemment, il ne s’agit que d’un brevet pour le moment. Il est donc impossible de savoir quand Apple intégrera ces fonctions.