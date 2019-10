Arlo revient aujourd’hui avec une excellente nouvelle pour ses caméras de surveillance connectées à Internet : la compatibilité avec HomeKit.

Grâce à cette compatibilité, les utilisateurs profiteront d’un meilleur confort pour contrôler leurs caméras Ultra depuis leur iPhone/iPad. Mais ils gardent toujours la possibilité de les contrôler à l’aide de l’app Arlo. « À présent, les utilisateurs d’iOS auront accès à certaines fonctions de leurs caméras Ultra dans l’écosystème HomeKit via l’appli Apple Home ainsi que les commandes vocales Siri. Une mise à jour gratuite et automatique du firmware est désormais disponible pour les utilisateurs actuels et nouveaux de Ultra ».

« Nous sommes heureux d’étendre la compatibilité avec HomeKit à notre modèle de caméra Arlo Ultra, sachant combien nos utilisateurs apprécient les automatisations proposées par les modèles Arlo de génération précédente », déclare Tejas Shah, vice-président senior en charge des Produits et de la DSI. « A présent, toute la gamme des caméras Arlo sans fil est parfaitement compatible avec HomeKit, si bien que les utilisateurs peuvent commander leurs caméras au moyen de simples commandes vocales. »

HomeKit permet aux utilisateurs de contrôler en toute sécurité leurs produits pour la maison connectée via l’appli Apple Home et Siri sur iPhone, iPad, Apple Watch et Mac. Des notifications sont envoyées dès en cas de détection de mouvement. Il est également possible de faire appel à Siri pour pour activer rapidement un flux HD live depuis son iPhone/iPad. Avec HomeKit, les utilisateurs d’Arlo Ultra peuvent aussi paramétrer des automatisations pour contrôler d’autres dispositifs HomeKit de la maison connectée. Par exemple, ils peuvent programmer le déclenchement automatique des éclairages liés à HomeKit en cas de détection de mouvement par une caméra Arlo Ultra.

Dotée d’une qualité vidéo avancée HDR 4K et de la vision nocturne en couleur. Ultra promet d’une installation sans fil, un champ de vision avec une diagonale de 180 degrés, un projecteur intégré et audio bidirectionnel d’une grande netteté avec annulation du bruit avancée. Grâce à la caméra Ultra, l’utilisateur a l’esprit plus tranquille.

Si cela vous intéresse, vous trouverez différents kits sur Amazon :

› Kit Arlo Ultra avec 1 caméra : 471,99 €

› Kit Arlo Ultra avec 2 caméras : 756,99 €

› Kit Arlo Ultra avec 3 caméras : 976,99 €

› Kit Arlo Ultra avec 4 caméras : 1169,12 €

› Caméra Arlo Ultra à l’unité : 362,18 €