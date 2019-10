Benjamin Geskin, toujours bien informé, a fait part de nouvelles informations sur l’iPhone 2020, qui pourrait enfin avoir une encoche plus petite. Les autres innovations concernent les antennes et le port Lightning.

Selon Geskin, dont on se souvient depuis des années comme l’une des sources les plus fiables pour Apple, la société teste différents prototypes de l’iPhone 2020 pour tenter d’intégrer l’identité faciale dans un espace plus petit. L’objectif est de réduire la taille de l’encoche en hauteur et en largeur.

Apple aurait envisagé plusieurs solutions, qui incluent également de nouvelles optiques pour Face ID. Elles permettent d’économiser plus d’espace par rapport aux versions actuelles. L’intention est de proposer un iPhone avec des bords plus fins et sans encoche, même sur le dessus.

Geskin a également annoncé qu’Apple modifierait les antennes sur l’iPhone 2020 pour prendre en charge la 5G : « Les prototypes de l’iPhone 2020 comprennent des lignes d’antenne plus larges (> 1 mm) pour la 5G. Au lieu de lignes en plastique, Apple utilisera un nouveau matériau (verre, céramique ou saphir). »

Il n’est pas exclu qu’Apple abandonne le port Lightning, possiblement au profit d’un port USB-C. Cependant, il n’y a pas encore de certitude. En fait, Geskin a déclaré qu’Apple pourrait adopter une solution totalement sans fil, sans possibilité de connexion par câble pour la recharge ou la synchronisation. Apple utiliserait la technologie UWD pour le transfert de données à 480 Mbps (identique à l’USB 3.0) jusqu’à 3 mètres et 110 Mbps à 10 mètres.

D’ici l’année prochaine, Apple a encore le temps de peaufiner son futur iPhone, dont beaucoup de choses restent secrètes.