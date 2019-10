Pokémon GO – Niantic annonce l’arrivée prochaine de la Ligue de bataille GO, un mode multijoueur en ligne. Celui-ci s’appuiera sur la forme actuelle des combats entre joueurs.

Cette nouvelle fonction va amener les joueurs au niveau supérieur, par rapport aux combats de entraineurs. Voici les premières informations sur son fonctionnement :

« Comme de nombreuses fonctionnalités de Pokémon GO, Ligue de bataille GO encouragera les joueurs à explorer le monde avec leurs Pokémons. Les entraîneurs pourront marcher afin de gagner une entrée dans la Ligue de bataille GO, puis affronter leurs adversaires du monde entier grâce à un système de correspondance en ligne et remonter dans les rangs de la ligue. »

Pour l’heure, les détails sont encore assez minces, Niantic a seulement annoncé une disponibilité « début 2020 ». D’ajouter que cette fonction « rendra l’expérience de combat de Pokémon GO plus compétitive et plus accessible pour davantage d’entraîneurs ».