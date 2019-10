À l’occasion du lancement d’Apple TV+, Apple a tenu un évènement dédié à la première de la série “See” au Regency Village Theatre à Westwood, en Californie.

Toute la distribution a été conviée à cette première, il y avait Jason Momoa, Alfre Woodard, Hera Hilmar, Sylvia Hoeks, Christian Camargo, Archie Madekwe, Nesta Cooper et Yadira Guevara-Prip.

« Écrit et créé par Steven Knight et dirigé par Francis Lawrence, «See» se déroule dans un avenir lointain, après qu’un virus mortel ait décimé l’humanité. Ceux qui ont survécu sont devenus aveugles. Jason Momoa joue le rôle de Baba Voss – le père de jumeaux nés des siècles plus tard avec la capacité mythique de voir – qui doit protéger sa tribu contre une reine puissante mais désespérée qui veut que les jumeaux soient détruits. Alfre Woodard joue le rôle de Paris, le chef spirituel de Baba Voss. »

Apple annonce que les trois premiers épisodes de See seront disponibles sur Apple TV+ dans plus de 100 pays et régions du monde à compter du 1er novembre. D’autres épisodes seront ensuite ajoutés chaque vendredi.