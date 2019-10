L’iPhone SE 2 fait encore parler de lui, avant son prétendu lancement dans le courant de l’année prochaine. L’analyste Ming-Chi Kuo a livré de nouveaux détails concernant ce futur iPhone “pas cher”.

Kuo s’est exprimé à plusieurs reprises à ce sujet, évoquant un design proche de celui de l’iPhone 8 avec quelques améliorations sous le capot. Aujourd’hui, l’analyste a révélé des détails supplémentaires sur le nouveau smartphone. Il devrait intégrer une antenne LCP (polymère à cristaux liquides) capable de garantir une meilleure réception. La production des composants, confiée à Career Technologies et Murata Manufacturing, devrait commencer dans les prochaines semaines. Ainsi, cela permettrait à Apple de lancer le nouveau smartphone début 2020.

Comme indiqué précédemment, l’iPhone SE 2 devrait disposer d’un écran de 4,7 pouces, d’une puce A13 Bionic accompagné par 3 Go de RAM. En termes de stockage, des espaces de 64 Go et 128 Go seraient de la partie. Le système de déverrouillage choisi par Apple sera le Touch ID, pas de Face ID, ni de 3D Touch.

Au niveau du prix, il est encore trop tôt pour le savoir mais il faut croire que ce modèle sera destiné aux petits budgets.