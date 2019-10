iOS 13.1.3 semble avoir des problèmes avec la puce U1 intégrée dans les nouveaux iPhone 11/Pro, comme en témoigne la difficulté d’utiliser des AirPods par certains utilisateurs.

Sur plusieurs forums, certains utilisateurs confirment qu’ils se sont retrouvés avec ce message d’erreur : « Votre iPhone ne peut pas utiliser Ultra Wideband jusqu’à ce qu’il soit mis à jour. »

Le problème a également été confirmé par Apple dans un document officiel :

« Si cet avertissement apparaît sur votre iPhone 11, iPhone 11 Pro ou iPhone 11 Pro Max, cela signifie qu’un problème est survenu lors de la mise à jour de l’Ultra Wideband de l’iPhone. Votre iPhone ne peut pas utiliser la bande passante ultra-large tant qu’il n’est pas mis à jour. »

La puce U1 des nouveaux iPhone permet une détection de position précise et une précision spatiale supérieure grâce à la technologie Ultra Wideband. En plus d’améliorer les fonctionnalités AirDrop, cette puce devrait permettre l’utilisation de technologies accessoires telles que la balise Apple Tag, qui devrait être lancée plus tard cette année.

Apple recommande de réinstaller iOS 13. Etant donné que la fonctionnalité AirDrop des derniers iPhone tire parti de la nouvelle puce Ultra Wideband U1, de nombreux utilisateurs ont jugé impossible d’utiliser cette fonctionnalité. Beaucoup l’ont résolu en mettant l’iPhone en mode DFU et en effectuant une restauration. Après la récupération de la dernière sauvegarde iCloud ou iTunes, le message d’erreur disparaît.

D’autres, en revanche, n’ont pas réussi à corriger l’erreur, même en se conformant à ces indications, à tel point qu’ils ont demandé et obtenu d’Apple le remplacement de l’iPhone. C’est Apple elle-même qui conseille de contacter le SAV si le problème persiste.

Pour le moment, nous ne pouvons pas parler d’un problème matériel réel, car certains utilisateurs l’ont résolu avec une restauration en mode DFU. Toutefois, il est probable qu’un nombre limité d’iPhone 11 et 11 Pro souffrent d’un bug de type matériel. Nous reviendrons sur le sujet dès qu’il y aura davantage d’informations.