Ce qui n’était qu’une rumeur est désormais confirmée, l’iPhone XR est maintenant bel et bien assemblé en Inde.

Le journaliste Newley Purnell de Wall Street Journal a publié plusieurs photos dont une qui vient prouver ses dires. Au dos de la boîte, on peut en effet lire « Assembled in India ». Habituellement, la mention est la suivante : « Assembled in China ».

Si l’assemblage de l’iPhone XR en Inde est maintenant officiel, il se dit que ce sera prochainement au tour des iPhone 11/Pro/Max. En revanche, aucune date n’a encore été avancée à leur sujet. Rappelons au passage qu’Apple a été confié l’assemblage à son partenaire Foxconn, dont l’usine est située près de Chennai en Inde.

À noter que les iPhone produits en Inde se destinent pas seulement au marché local. L’Europe devrait normalement être l’un des premiers marchés à en recevoir.