Dans un nouvel article, Wired explore les ambitions d’Apple pour son nouveau service de streaming vidéo Apple TV+ qui sera disponible le 1er novembre. Des détails apparaissent également sur certaines séries telles que “For All Mankind”, qui comprend jusqu’à sept saisons.

Zack Van Amburg, responsable de la programmation vidéo chez Apple, aux côtés de Jamie Erlicht, explique que la société définit sa programmation « … basée sur la qualité, n’essayant pas de créer du contenu pour remplir des données démographiques telles que les garçons âgés de 18 à 34 ans. Nous sommes très sélectifs et mettons l’accent sur la qualité et non sur la quantité ».

“For All Mankind“ était la troisième série commandée par Apple, après “The Morning Show” et “Amazing Stories” sous la direction de Steven Spielberg. La série TV de Spielberg devait être prête pour le lancement d’Apple TV+, mais certains retards ont obligé la société à différer sa disponibilité.

Pour en revenir à “For All Mankind”, Wired a déclaré que les dirigeants d’Apple avaient été impressionnés par les détails et le complot inventés par Moore et son équipe d’écrivains pour la série basée sur un scénario hypothétique dans lequel l’Union soviétique battait les États-Unis pour amener le premier homme sur la lune.

Van Amburg a été choqué par la façon dont Moore s’est précipité dans ce travail : « Quand vous faites des séries TV, l’idée de créer quelque chose est généralement bien plus grande que l’exécution. Alors que Ron n’avait pas encore pensé à la façon dont se déroulerait la première heure de la série qu’il avait déjà pensé à la 40e heure. »

« Le niveau de détail est accablant », déclare Erlicht. « Chaque aspect de l’effet papillon qui se produirait dès le moindre changement dans cet événement a été pensé de manière maniaque ».

De son côté, M. Night Shyamalan a déclaré que son projet sur Apple TV+ pourrait durer six ans, avec un total de 60 épisodes d’une demi-heure. Pour l’heure, Apple n’a pas encore approuvé ni financé ces saisons supplémentaires. Toutefois, les scénaristes les prévoient déjà. On peut donc s’attendre à deux séries TV d’une durée minimale de 6 ans.