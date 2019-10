L’une des nouvelles fonctionnalités les plus utiles introduites dans iOS ces dernières années a été le remplissage automatique du code de sécurité. Ajoutée dans iOS 12, cette fonction remplit automatiquement le champ d’authentification du code de sécurité que nous recevons par SMS de banques, de sites Web, etc.

Sur Twitter, l’un des ingénieurs logiciels Apple ayant travaillé sur le projet a proposé un regard amusant sur la manière dont cette fonctionnalité avait été développée.

Ricky Mondello explique que l’idée du remplissage automatique du code de sécurité est née alors que l’équipe travaillait sur « ce que nous pensions être un projet beaucoup plus ambitieux ». Mondello déclare que l’idée est née d’un « projet parallèle » alors qu’ils développaient quelque chose de très différent. Lorsque le projet « plus ambitieux » n’a pas fonctionné, ils se sont concentrés sur cette idée.

Hi! That’s extremely kind of you to say. Thank you!

Since we’re talking about this, here’s a short story about this feature… https://t.co/wvrZLENb36

— Ricky Mondello (@rmondello) October 19, 2019