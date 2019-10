Le secteur des « wearables » a connu un très bon second trimestre, notamment en Europe, selon les chiffres d’IDC.

Pour sa part, Apple a enregistré de belles ventes pour ses Apple Watch et AirPods. Cupertino a vendu 4,83 millions de montres, contre 1,90 million l’an dernier à la même période. Il s’agit d’une hausse de 154,7%. Apple prend également la première place avec les ventes d’AirPods : « Le marché des Earwear a enregistré une croissance annuelle remarquable de 298%, tirée principalement par Apple ».

Samsung se retrouve en seconde avec 2,43 millions d’unités vendues, soit une hausse de 379,3%. La firme sud-coréenne est suivi de Fitbit avec 870 000 unités écoulées, en hausse de 40,3%. Xiaomi continue à s’étendre en Europe avec des prix très attractifs, ce qui lui vaut la troisième position. Garmin et Huawei se placent en 4e et 5e place avec une hausse respective de 22,3% et 697%.

Au final, ce sont pas moins de 13,42 millions d’unités qui ont été vendus au deuxième trimestre en Europe. Il s’agit d’une importante hausse de 154,4%. Les ventes records de wearables ont eu lieu au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Russie et en Italie.

Cette progression pourrait être plus importante au fil des années avec le lancement de nouveaux dispositifs, toujours plus performants. Apple prévoit également de lancer de nouveaux AirPods Pro, selon les dernières rumeurs. Pour une nouvelle Apple Watch, il faudra patienter jusqu’à l’année prochaine.