La dernière mise à jour de YouTube ajoute la prise en charge des vidéos HDR sur iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max.

L’application YouTube prenait déjà en charge le HDR sur l’iPhone X et l’iPhone XS, mais elle nécessitait une mise à jour supplémentaire pour les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Il suffit de cliquer sur les trois points en haut à droite de la vidéo et de cliquer sur l’option HDR si disponible.

YouTube est disponible gratuitement sur l’App Store.