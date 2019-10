Gameloft a annoncé que le jeu Ballistic Baseball est maintenant disponible sur Apple Arcade. Les abonnés peuvent désormais télécharger et jouer à ce joli jeu de baseball.

Ballistic Baseball ramène l’éternelle bataille entre le batteur et le lanceur, avec un style cartoon et un gameplay réaliste. Le jeu comporte un mode solo et un mode en ligne “Jouer avec des amis”, dans lequel vous pouvez personnaliser votre jeu en choisissant de jouer 1, 3, 6 ou 9 manches. De plus, le mode “Matchs en ligne” vous opposera aux joueurs en ligne pour un affrontement en 3 manches.

Ce titre offre donc une expérience de jeu multijoueur en temps réel, qui vous permet de défier vos amis dans des duels en ligne. Pour élargir davantage les horizons de l’expérience de jeu, un système de jeu multiplateforme important est disponible. Les joueurs peuvent ainsi commencer à jouer sur iPhone et retrouver leur progression sur iPad, iPod touch, Mac et Apple TV.

Grâce à des trophées et à des matchs équilibrés, Ballistic Baseball promet une expérience de jeu amusante et compétitive.