Le mode sombre est l’une des fonctionnalités les plus appréciées d’iOS 13, à tel point qu’il se propage rapidement sur les applications et les sites Web tiers. Un nouveau test PhoneBuff ce week-end vise à déterminer l’influence du mode sombre sur l’autonomie d’un iPhone.

Pour ce test, deux iPhone XS ont été utilisés, PhoneBuff a utilisé des bras robotiques pour effectuer diverses opérations sur les deux iPhone, l’un en mode standard et l’autre en mode sombre. Le test consistait à exécuter plusieurs applications sur le smartphone, notamment : l’app Messages, Google Maps, YouTube et plus encore. Le résultat final est en fait assez impressionnant.

Le test PhoneBuff a révélé que la batterie de l’iPhone XS utilisant le mode sombre s’épuisait bien plus lentement que celle de l’iPhone XS avec le mode « clair ». Lorsque ce dernier s’est vidé, l’iPhone XS avec le mode sombre avait encore une autonomie de 30%.

Voici le graphique complet montrant la comparaison :

Un détail important à noter est que le test a été effectué avec les écrans réglés sur une luminosité de 200 nits. Évidemment ce test est fiable car il a été réalisé sur deux iPhone XS, qui possèdent comme on sait un écran OLED. L’iPhone 11 et l’iPhone XR ne bénéficieront pas des mêmes résultats en installant un écran non OLED.