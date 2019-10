Avis aux abonnés d’Apple Arcade, la plate-forme de jeux mobile d’Apple vient d’accueillir 4 nouveaux titres. Il y a Pac-Man Party Royal, Manifold Garden, Things That Go Bump et Ballistic Baseball.

Les joueurs peuvent ainsi retrouver dès à présents ces jeux iOS, iPadOS, tvOS et macOS. En revanche, il faut attendre encore pour Ballistic Baseball sur Mac.

Au total, Apple Arcade compte aujourd’hui 84 jeux, sur les 100 promis par Apple d’ici la fin de l’année.

Rappelons que le premier mois d’abonnement est gratuit, avant de passer au prix de 4,99€/mois. Ainsi, vous avez la possibilité de tester l’ensemble des jeux disponibles, et savoir si le prix en vaut la chandelle. Selon nous, Arcade manque encore de gros titres pour justifier le tarif. Certainement que cela s’arrangera avec le temps et l’ajout de nouveaux jeux chaque semaine.