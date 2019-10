Apple a signé un accord avec Monica Beletsky, l’une des productrices et scénaristes de séries télévisées les plus populaires au monde. Son arrivée devrait conduire à la création de différents contenus originaux pour Apple TV+.

Cet accord pluriannuel montre à quel point Apple évolue bien sur le marché du contenu original. Monica Beletsky est une productrice et scénariste de haut niveau qui se joint à une équipe déjà remplie de talents de renommée mondiale. Ses œuvres comprennent des séries telles que Fargo, Parenthood et Friday Night Lights.

L’accord prévoit que Beletsky développe et produise de nouvelles séries exclusivement pour Apple TV+. De plus, la productrice a déjà travaillé avec d’autres personnes faisant maintenant partie de l’équipe Apple, telles que Jason Katims et Kerry Ehrin.

Nous vous rappelons qu’Apple TV+ sera officiellement disponible pour tous à partir du 1er novembre.