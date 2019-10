Konami introduit le jeu de football eFootball PES 2020 tant attendu sur l’App Store, après son succès sur console.

eFootball PES 2020 se concentre davantage sur les défis multijoueurs locaux et en ligne. Il apporte aussi toutes les fonctionnalités de la version console à l’iPhone et l’iPad.

Ces derniers profitent du nouveau mécanisme Finesse Dribble développé en collaboration avec le footballeur Andrés Iniesta. Il vous permet d’avoir de nouvelles possibilités de dribbler et de faire des percées. Il y a toutes les licences officielles, telles que celles de la Juventus, de la Serie A TIM, de la Série BKT, de Manchester United, du FC Bayern et du FC Barcelone.

eFootball PES 2020 offre la jouabilité sur console qui a remporté le prix du “Meilleur jeu sportif” à l’E3 2019, le tout optimisé pour les appareils mobiles. Les diverses améliorations apportées aux techniques d’arrêt et aux commandes générales vous permettront de tirer le meilleur parti des compétences de chaque joueur sur le terrain. Konami a également ajouté le système “Inspiration”. Il permet à certains joueurs d’influencer le comportement de leurs proches coéquipiers.

Concernant le mode multijoueur, vous pouvez jouer en local avec un ami dans la même pièce ou enregistrer un ami en ligne pour jouer ensemble via Internet. Dans “eFootball”, vous pouvez défier des utilisateurs du monde entier et participer à des événements compétitifs d’une durée limitée. Les joueurs qui se comportent bien pendant les matchs du week-end apparaîtront dans le jeu en tant que joueurs sélectionnés. Ces versions spéciales ont des cotes améliorées, des conceptions de cartes exclusives et, dans certains cas, des compétences supplémentaires.

En décembre, Matchday fera ses débuts. Les joueurs pourront participer à des événements en ligne pour obtenir divers prix. Vous devrez choisir quelle équipe jouer au début de chaque épreuve. Vous devrez affronter les nouveaux arrivants du PSE et des joueurs plus expérimentés pour tenter de former votre équipe avec les autres utilisateurs.

PES 2020 vous permet de télécharger des données pour la version 2019, carrière comprise.

eFootball PES 2020 est disponible gratuitement sur l’App Store.