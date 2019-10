D’après les rumeurs, Apple serait sur le point de dévoiler un tout nouveau MacBook Pro 16 pouces. Et même si son design reste encore secret, un nouveau concept tente de nous donner une première idée sur la machine.

Le concept affiche un design pas très différent du MacBook Pro 15 pouces, dont il devrait avoir à peu près les mêmes dimensions. En effet, l’adoption d’un cadre plus fin permettrait d’avoir un écran plus grand dans une taille de châssis identique.

Le corps du nouveau MacBook Pro imaginé ici est légèrement plus incurvé et moins carré que le modèle 15 pouces. Trois ports USB-C et Thunderbolt 3 sont installés de chaque côté, soit un total de six, contre quatre sur le modèle actuel de 15″.

De plus, ce MacBook Pro 16 pouces devrait être le premier ordinateur portable de la société à passer du clavier papillon Apple, très critiqué, à un clavier en ciseaux. On remarquer également que le TouchBar est désormais placée au-dessus du clavier.

Que pensez-vous de ce concept ?