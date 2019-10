Le PDG d’Apple, Tim Cook, a rencontré le ministre de l’administration chinoise chargé de la Réglementation du marché pour discuter de nombreux sujets, dont l’investissement croissant de la société en Chine.

Pour le moment, peu de détails sont apparus sur cette réunion entre Tim Cook et le ministre Xiao Yaqing. Néanmoins, nous savons qu’ils ont abordé un large éventail de sujets liés principalement aux investissements réalisés par Apple dans toute la Chine. Les deux ont également parlé des droits des consommateurs et des questions liées à la responsabilité des entreprises.

Tim Cook a rappelé qu’Apple avait plusieurs partenaires en Chine pour produire et assembler de nombreux produits, allant des iPhone aux Mac. En Chine, Apple encourage également les initiatives de responsabilité des entreprises pour la protection de l’environnement et le respect des droits des travailleurs. D’autre part, le marché chinois est fondamental pour l’avenir d’Apple, notamment en ce qui concerne les ventes d’iPhone. C’est pourquoi la société a trop souvent dû se soumettre à des demandes de censure sur les applications et autres services dictés par le gouvernement chinois.

Apple s’est toujours défendue contre les critiques en affirmant que les décisions sont prises simplement pour se conformer aux lois établies par la Chine.