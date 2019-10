Une légère différence dans le bouton d’envoi de messages dans iOS a déclenché une réaction importante sur les réseaux sociaux après qu’un designer vietnamien ait tweeté sa découverte. Cependant, beaucoup de choses sont liées à la manière dont nous percevons les illusions d’optique qui sont volontairement exploitées par ceux qui étudient l’interface utilisateur dans les systèmes d’exploitation modernes.

Le tweet du designer, Anh Nguyen, a suffi à répandre une certaine ironie sur les réseaux sociaux : le bouton “Envoyer un message” sur l’iPhone est décalé de 3 pixels entre le haut et le côté droit !

Have a great Tuesday everyone! pic.twitter.com/C6nu6TIwng — Anh (@pwign) October 15, 2019

Pour la plupart d’entre nous, un si petit écart ne cause certainement pas de brûlures d’estomac. Mais cette tranquillité ne s’applique pas aux personnes les plus attentives qui travaillent dans le design, où la symétrie est une valeur particulièrement sensible.

Probablement qu’il ne s’agit que d’une erreur de la part Apple, qui sera probablement corrigée dans une prochaine mise à jour d’iOS.

Est-ce que ce décalage est si gênant ? Cette révolte est-elle justifiée, selon vous ?