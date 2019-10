Apple a publié un troisième trailer pour la prochaine série originale “Dickinson” avant son lancement le 1er novembre sur Apple TV+.

Dickinson est une série mettant en vedette l’actrice et chanteuse Hailee Steinfeld, nominée aux Oscars. Créée, écrite et produite par Alena Smith, la série explore les contraintes de la société, du genre et de la famille du point de vue de la jeune poète rebelle Emily Dickinson.

Veuillez noter que le nouveau service de diffusion Apple TV+ sera disponible à partir du 1er novembre. Le coût de l’abonnement mensuel est de 4,99 € seulement. Mais si vous achetez un nouvel iPhone, iPad ou Mac, vous avez droit à un abonnement annuel totalement gratuit.