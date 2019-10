Depuis son lancement en septembre, l’iPhone 11 semble avoir un fort succès un peu partout, et notamment en Chine. Dan Ives, analyste chez Apple chez Wedbush, vient de confirmer cette tendance.

Il explique que « la demande globale pour l’iPhone 11 est “bien supérieure” aux attentes ». C’est le cas en Chine, mais aux États-Unis plus particulièrement pour le modèle iPhone 11 Pro. Selon lui, Apple pourrait écouler près de 185 millions d’iPhone lors de son prochain exercice. La raison serait lié au fait que les prix sont pas abordables, notamment dans le cas de l’iPhone 11. Apple a effet réduit de 50 $ sur cet modèle vendu au prix de 699 $.

Nous aurons un premier aperçu lors des résultats trimestriels d’Apple le 30 octobre. Mais il n’y aura que deux semaines de recul quant aux ventes des iPhone 11 et 11 Pro. Le trimestre suivant sera certainement plus parlant. Les ventes sont généralement bien plus importantes durant les fêtes de fin d’année.

L’analyste de Wedbush a ensuite évoqué le cas des futurs iPhone l’année prochaine. il pense qu’Apple lancera quatre nouveaux modèles dotés de la 5G. D’ajouter qu’un système de détection 3D à l’arrière et de contrôle du mouvement seront aussi de la partie.

De son côté, l’analyse Ming-Chi Kuo a récemment annoncé qu’il y aura trois nouveaux modèles à l’automne 2020, tous dotés d’un écran OLED, en plus de la 5G. Un tout nouveau design est également attendu. Et selon les rumeurs, un iPhone SE 2 pourrait aussi arriver avec un écran LCD de 4,7″ et un design à mi-chemin entre l’iPhone 4 et l’iPhone 8.

Pour finir, Ives estime qu’Apple TV+ pourrait être adopté par 100 millions d’abonnés d’ici 5 ans. Il se veut également enthousiaste quant à Apple Arcade, la nouvelle plate-forme de jeux mobile d’Apple.