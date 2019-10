AnandTech a publié aujourd’hui un aperçu détaillé des améliorations des performances graphiques et du processeur de la dernière puce A13 Bionic d’Apple présente sur les nouveaux iPhone 11 et iPhone 11 Pro.

À partir des performances du processeur, AnandTech a constaté que la puce A13 est environ 20% plus rapide que la puce A12 des modèles de l’année dernière, conformément aux affirmations d’Apple. Cependant, pour obtenir pleinement cette amélioration, le site affirme qu’Apple a dû augmenter le pic de consommation d’énergie maximale du processeur :

« Dans presque tous les tests, Apple a dépassé et augmenté le pic d’absorption d’énergie du SoC A13 ; et par conséquent, dans de nombreux cas, nous sommes presque 1W au-dessus du précédent A12. Ici, aux performances de pointe, il semble que l’augmentation de la puissance soit supérieure à celle des performances. C’est pourquoi, dans presque toutes les charges de travail, l’A13 est moins efficace que l’A12. »

Pour ce qui est de l’efficacité maximale de la puce A13, AnandTech pense qu’une absorption plus élevée de puissance aura pour conséquence que la puce sera plus sensible à la température et sera sujette à des limitations de performance. Apple affirme que la puce A13 consomme 30% moins d’énergie que la puce A12, mais cette déclaration inclut tous les niveaux de performances, et pas seulement les niveaux de pointe.

En termes de performances globales, AnandTech a souligné que l’A13 enregistrait presque le double des performances des meilleurs puces de la concurrence, à tel point que l’A13 “correspond fondamentalement à ce que AMD et Intel ont de mieux à offrir”, du moins sur la base de SPECint2006, suite aux tests multiplateformes pour les processeurs.

AnandTech a été encore plus impressionné par les performances du GPU, notant que l’iPhone 11 Pro réussit à dépasser de 50/60% l’iPhone XS dans le benchmark graphique de GFXBench :

« La nouvelle puce brille vraiment et dépasse les revendications d’Apple, c’est la performance et l’efficacité du nouveau GPU. En particulier, les modèles iPhone 11 Pro ont pu afficher de bien meilleurs résultats de performance à long terme que la génération précédente, tout en maintenant les températures sous contrôle. »

AnandTech est connu pour sa couverture de composants tels que le processeur et le processeur graphique, de sorte que ses critiques sont toujours très appréciées. Le fondateur d’AnandTech, Anand Shimpi, a rejoint l’équipe de fabrication de puces d’Apple en 2014 et a récemment parlé de la puce A13 dans une interview avec le chef du marketing d’Apple, Phil Schiller.