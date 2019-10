Le marché des smartphones tourne maintenant autour d’une petite révolution qui devrait arriver au cours des prochains mois chez la plupart des grandes marques. Il s’agit de la 5G, une norme que certains smartphones de 2019 disposent déjà. TSMC est déjà sur les starting-blocks.

En 2020, la 5G pourrait davantage s’étendre dans différents pays et chez les fabricants de smartphones (comme Apple ?). TSMC s’attend en effet à une croissance impressionnante de la demande du marché pour les produits 5G. Dans l’ensemble, 300 millions d’appareils dotés de cette technologie pourraient être écoulés dès l’année prochaine, selon TSMC.

S’il y a déjà plusieurs smartphones Android avec la 5G (de différentes marques), Apple arrivera plus tardivement avec un iPhone 5G. Les rumeurs parlent d’un lancement entre 2020 et 2021. On sait qu’Apple préfère attendre qu’une technologie soit bien installée et testée avant de s’y mettre réellement.

Les perspectives d’envoi de 300 millions de smartphones 5G n’étaient pas imaginables il y a encore quelques mois à peine. Pourtant, il semble que le marché est littéralement en train changé d’opinion. Et les fabricants sont réellement prêts à débarquer dans ce nouveau secteur.

De son côté, TSMC a fait savoir qu’il était plus que jamais prêt pour ce type de technologie. Avec ses puces fabriquées selon un procédé de fabrication de 7 nanomètres, le fondeur est donc prêt à conquérir le marché.