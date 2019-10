Oui. Autant être direct d’entrée de jeu : Youtube est saturé. Saturé d’internautes, de spectateurs, de vidéastes et autres entreprises qui profitent de leur force et leur puissance pour régner en maître sur une plate-forme devenue impitoyable. Ainsi, si vous êtes un jeune Youtubeur qui cherche à s’imposer dans le “game”, acheter des vues Youtube est devenu la solution idéale pour percer. Mais pour percer, il ne suffit pas QUE de ça : il faut suivre avec minutie des étapes-clés que nous vous proposons de détailler ci-après. Une fois tout cela réalisé, à vous la “e-popularité” !

Youtube est indubitablement devenu la plate-forme phare des contenus vidéos. Détenu par Google, Youtube est la référence sur tous les types de métrages. Vidéos humoristiques, publications scénarisées, tops voire même films à effets spéciaux, on trouve de tout, pour tous les goûts et pour toutes les passions. Née à la fin des années 2000, la plate-forme compte déjà de nombreuses années derrière elle, et les utilisateurs l’ont écumé en long, en large et en travers. Si bien qu’il est devenu excessivement compliqué de s’imposer dans cet univers impitoyable. Tout est déjà disponible ! Comment s’y faire une place, puisqu’elles sont déjà toutes prises ? Aujourd’hui, nous vous présentons donc plusieurs étapes-clés à suivre pour faire son trou sur Youtube. Préparez-vous, l’ascension est longue, mais la récompense en vaut la peine.

Déterminer son créneau

Avant toute chose, pour bien amorcer sa chaîne Youtube, il faut évidemment déterminer son créneau. A quel public allez-vous vous adresser ? Aux jeunes, aux trentenaires, aux séniors ? A ceux qui veulent rire, aux accrocs du jeu vidéo, aux fans de comics, aux amateurs de cinéma ou aux passionnés de mode ? Les chaînes qui fonctionnent sont celles qui sont cadrées, qui ne cherchent pas à parler de 1000 thèmes en même temps. Gardez-ça en tête !

Démarquez-vous

Une fois que vous aurez choisi votre créneau, vous devrez sans doute faire face à la concurrence qui occupe déjà le territoire. Cultivez votre personnalité, adoptez un angle interessant, parler de choses uniques au sein de votre thème ! Le travail et l’originalité, il n’y a que ça de vrai. N’essayez pas de faire comme les autres : soyez original !

Construisez votre profil

Quand vous aurez tout ça en tête, il va falloir le montrer au monde ! Pour ce faire, créez une belle photo de profil, en accord avec le thème de votre chaîne, mettez en ligne une bannière unique et surtout, décrivez convenablement, par texte, votre chaîne. Encore une fois, soyez-vous même : ne recopiez surtout pas les autres ! Ces éléments vous serviront à vous faire connaître du public. Pour rappel, une bannière Youtube est de taille 2560 x 1440 pixels, et un logo ou photo est de taille 1546 x 43 pixels.

Équipez-vous correctement

Vous allez pouvoir commencer à tourner vos vidéos. Mais avant toute chose, équipez-vous de matériel de qualité ! Ne dépensez pas forcément des milles et des cents tout de suite, un bon téléphone fera l’affaire au début de votre chaîne Youtube. Procurez-vous également des logiciels adaptés, qui retransmettront l’image filmé à votre écran d’ordinateur, histoire d’avoir le contrôle sur votre vidéo !

Écrivez un script

Toute bonne vidéo Youtube ne se fait pas à l’improviste. Qu’importe ce que vous comptez mettre en ligne – manifestations en direct, métrage, etc -, vous devez vous préparer ! Pour cela, rien de mieux qu’écrire un script pour éviter les moments gênants et de silence. Pour autant, ne le lisez pas durant la vidéo ! C’est simplement un coup de pouce.

Filmez, vérifiez, montez

Vous êtes fin prêt, filmez votre vidéo ! L’important n’est pas tant ce que vous montrez, mais comment vous montez. Faites les cuts appropriés, évitez un maximum les périodes de blancs et de silence, et surtout n’ayez pas peur d’être original ! Ne lisez pas votre script. Une fois que c’est dans la boite, visionnez votre vidéo. N’avez-vous rien oublié, rien n’est à déplorer ? N’hésitez à refilmer quelques séquences en cas de souci. Enfin, usez et abusez d’un outil de montage ! Coupez, coller, copier vos prises, rendez votre vidéo la plus fluide possible, ne multipliez pas non plus les effets spéciaux, mais incorporez-en suffisamment pour rendre le tout attractif. Une fois uploadée, la vidéo devra être accompagnée d’une belle vignette.

Fidélisez votre audience

Le plus gros du travail est fait, il vous suffit désormais d’attirer du monde. Et ça, c’est plus compliqué. Pour que les gens retrouvent vos publications, il faut taguer vos vidéos. Multipliez les mots-clés, susceptibles d’être tapés sur Google et sur Youtube. Les tags les plus populaires sont liés à des animaux, ou bien à l’actualité. Assurez-vous donc que vos tags soient adaptés à vos contenus, sinon vous risquez d’attirer des internautes qui ne vous serviront à rien !

Il faut également créer régulièrement du contenu. L’idéal ? Publier un contenu au moins une fois par semaine. Certains le font une fois par jour, mais il existe un risque de dégoûter votre audience. Faites des vidéos plutôt courtes : pas plus de 10 minutes dans un premier temps. Vous aurez tout le temps de créer des longs formats quand vous serez reconnu. Enfin, publier vos vidéos au bon horaire : à l’heure du déjeuner, ou bien à l’heure du dîner, selon le fuseau horaire que vous voulez toucher.

Appelez également vos internautes à s’abonner. Tout le monde le fait, mais rien ne vaut un petit rappel. N’en faites pas trop cependant. Créez également des playlists pour rassembler vos contenus sous un même thèmes. Les playlists s’affichant séparément dans les recherches, vos vidéos seront deux fois plus visibles.

Enfin, last but not least, vous pouvez acheter des vues Youtube ! La pratique d’obtenir des vues Youtube peut paraître borderline, mais croyez-nous : un petit achat d’une dizaine d’euros peut assurer un véritable coup de boost. Car plus une vidéo est vue, plus elle sera relayée et mise en avant. Si ça peut vous rassurer, beaucoup de maisons de production font de l’achat de vues Youtube afin de s’assurer que les nouvelles chansons aient dès la publication un important nombre de vues. Quel est le prix des vues Youtube ? Comptez 3 euros pour 1000 d’entre elles. Abordable !

N’abandonnez jamais

Et c’est sans doute le conseil le plus important de cet article : vu Youtube, peu importe les difficultés, continuez ! Aucun grand Youtubeur n’a démarré avec plus d’un abonné. Persévérez, et n’abandonnez jamais.