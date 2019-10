Apple TV+ fera enfin ses débuts prochainement, plus précisément le 1er novembre. Entre-temps, diverses informations sur les coulisses de la création de ce service de streaming apparaissent sur le Web.

Les nouvelles de The Hollywood Reporter décrivent en détail le chemin difficilement parcouru par Apple vers le contenu original. Le site fait notamment référence aux problèmes qui ont entraîné le retard de Amazing Stories de Spielberg. De plus, d’autres détails révèlent qu’Apple aurait dépensé jusqu’à 300 millions de dollars rien que pour “The Morning Show“.

Cela semble avoir été la forte implication d’Apple dans la création de problèmes comme ceux d’Amazing Stories, certains l’appelant un manque de « bon sens à Hollywood » de la part d’Apple. Un grand producteur qui a travaillé avec Apple a déclaré : « Le plus gros problème est l’insistance d’Apple pour que le secteur s’adapte à eux et non l’inverse. »

Un exemple remarquable concerne les scénaristes Bryan Fuller et Hart Hanson de Amazing Stories, qui ont été renvoyés en raison de différences créatives. L’émission ne sera donc pas disponible pour le lancement d’Apple TV+. Du côté positif, certains, tels que Rob Kenneally, agent de la Creative Artists Agency, estiment qu’Apple apportera quelque chose de nouveau à Hollywood, à savoir sa relation avec les clients.

Pour en revenir aux chiffres, selon une donnée intéressante de THR, Apple aurait dépensé 300 millions de dollars pour les deux saisons de The Morning Show. En particulier, 40 millions de dollars seront distribués aux stars de la série, tandis que Reese Witherspoon et Jennifer Aniston gagneront 2 millions de dollars chacun par épisode. La dépense totale par épisode est actuellement de 15 millions de dollars. C’est à peu près la même dépense pour la série dramatique “See” d’Apple.