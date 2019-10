Apple apporte au Mac App Store l’application Transporter, grâce à laquelle les développeurs peuvent télécharger plus facilement leur contenu à envoyer sur les plates-formes Apple.

Transporter est un outil qui vous permet de transmettre du contenu à Apple. En tirant parti de cet outil, les développeurs peuvent facilement télécharger des applications, de la musique, des films, des émissions de télévision ou des livres à distribuer sur l’App Store, Apple Music, l’application Apple TV, Apple Books ou iTunes Store.

Tout ce que vous avez à faire est de faire glisser le contenu dans Transporter pour commencer. Le développeur ou le créateur de contenu peut valider et télécharger plusieurs fichiers à la fois pour les distribuer rapidement. Transporter vous permet également d’afficher la progression de la distribution, avec les avertissements de validation, les erreurs et les journaux, pour résoudre rapidement les problèmes. Il peut également afficher un historique des distributions précédentes, y compris les dates et les heures. Pour utiliser l’application, un compte App Store Connect, iTunes Connect ou un compte d’encodage est requis.

Transporter est disponible gratuitement sur le Mac App Store.