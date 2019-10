Deux semaines avant le lancement officiel d’Apple TV+, Apple a officiellement renouvelé pour une deuxième saison plusieurs séries. Elles seront disponibles à partir du 1er novembre ou peu après.

Selon Deadline, Apple a déjà commandé une deuxième saison pour la série dramatique “For All Mankind”, qui raconte l’histoire de nouveaux programmes spatiaux de la NASA. Les séries “Dickinson”, “Little America” et “Home Before Dark” bénéficieront aussi d’un deuxième volet.

Même s’il y a moins de certitude, Apple semble avoir l’intention de renouveler la série “The Morning Show” avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon pour une seconde saison.

Nous vous rappelons qu’Apple TV+ sera disponible à partir du 1er novembre avec une dizaine de contenus originaux. Le service coûtera 4,99 € par mois, avec une semaine d’essai gratuite. Les utilisateurs ayant acheté un nouvel appareil à partir du 11 septembre pourront utiliser gratuitement le service pendant un an.