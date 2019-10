Ce n’est plus une surprise depuis longtemps, mais SellCell confirme à nouveau que les iPhone sont les smartphones qui perdent le moins en valeur.

Le nouveau rapport de SellCell couvre cinq des principaux fabricants de smartphones et fait référence aux prix aux États-Unis. Même si les valeurs absolues changent d’un pays à l’autre, les différences entre le prix d’origine et la valeur actuelle sont pratiquement les mêmes. L’étude ne fait que comparer le prix de vente initial à la valeur actuelle et moyenne des smartphones sur le marché de l’occasion.

Le prix de l’iPhone XS Max était de 1 099 $ en septembre 2018 et peut maintenant être vendu pour environ 580 $. C’est une dépréciation de 47,2%. Si on le compare au Galaxy Note 9, dont le coût initial était de 1 000 dollars, on constate qu’aujourd’hui, il est vendu usagé à 321 dollars, ce qui signifie qu’il a perdu jusqu’à 67,8% de sa valeur.

Les pires dépréciations ont touché les Sonz XZ2 et XZ2 Premium ainsi que plusieurs smartphones LG. Parmi les téléphones Android, ceux qui parviennent à mieux conserver la valeur sur le marché utilisé sont, avec Samsung, les appareils de la ligne Pixel qui ont perdu “seulement” 69%.