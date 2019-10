Au cours de son évènement, Google a levé voile sur une flopée de nouveaux produits dont les Google Pixel Buds.

La conférence Made by Google 2019 de Google a en effet été riche en annonces, et les premiers vrais écouteurs sans fil de la firme de Mountain View font déjà beaucoup parler.

Dans le détail, les Google Pixel Buds se dotent de 5 heures d’écoute en continu. Google promet une autonomie jusqu’à 24 heures grâce au boitier de recharge. La bonne nouvelle est qu’il n’y a plus de fil entre les deux écouteurs, à la manière des AirPods.

Ses écouteurs devraient sans nul doute intéresser les les personnes avides d’activité sportives. Ils sont d’ailleurs résistants à l’eau et à la sueur.

Google explique que ses écouteurs ont la capacité d’adapter automatiquement le volume en fonction de son ambiant. De plus, Google promet de meilleures basses et des aiguës plus clairs. Quant au micro, la fonction beamforming permettra aux Pixel Bugs de mieux se concentrer sur la voix du propriétaire. Ainsi, les bruits non-désirés, comme le vent, ne seront pas audibles lors d’un appel.

Malheureusement, les Google Pixel Buds seront disponibles en 2020 qu’aux États-Unis au prix de 179 dollars. Google n’a fait aucune annonce quant à leur lancement en France.