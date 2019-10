Beats a officiellement présenté le nouveau Beats Solo Pro, la première refonte majeure de son casque depuis son acquisition par Apple en 2014.

Le tout nouveau casque Solo Pro associe l’annulation active du bruit de Beats Studio aux fonctionnalités de Powerbeats Pro et des AirPods telles que “Dis Siri”, l’auto-on et bien plus encore. Le Solo Pro est également le premier casque Beats à introduire une nouvelle fonctionnalité de bruit ambiant appelée Transparency.

Le Beats Solo Pro propose un nouveau look combinant les casques Beats EP et Beats Studio tout en conservant le design des écouteurs Beats Solo précédents. Les écouteurs de nouvelle génération sont également dotés de toutes nouvelles fonctionnalités pour la ligne Solo :

ANC : suppression active du bruit grâce à un bouchon sur l’oreille reconçue.

Transparency : fonction qui vous permet d’écouter le bruit ambiant à l’aide des microphones.

Fonction d’allumage automatique.

Les écouteurs Solo Pro comprennent également la puce H1 d’Apple, apparue pour la première fois dans les AirPods de seconde génération, puis dans le Beats Powerbeats Pro. Cette puce sans fil alimente l’activation vocale “Dis Siri” et les rend compatibles avec la nouvelle fonctionnalité de Partage audio Apple sur iOS 13, également compatible avec Pure ANC ou Transparency.

En termes d’autonomie, Beats promet jusqu’à 22 heures de lecture audio lors de l’utilisation de l’annulation active du bruit ou de Transparency. Vous pouvez désactiver les deux fonctions pour obtenir jusqu’à 40 heures de lecture.

Le casque peut être rechargé à l’aide d’un câble Lightning inclus, tout comme les iPhone, BeatsX et Powerbeats Pro. Une charge rapide de 10 minutes peut fournir jusqu’à 3 heures de lecture.

Ce nouveau casque est disponible en pré-commande aux États-Unis à partir d’aujourd’hui au prix de 299,95 $. Il sera lancé plus tard ce mois-ci, plus précisément le 30 octobre. Six options de couleur sont disponibles : noir, ivoire et gris, ainsi que des finitions mates en bleu foncé, bleu clair et rouge.