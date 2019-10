Après One Note, toutes les applications Microsoft Office pour iOS ont finalement gagné la prise en charge du mode sombre.

À partir d’aujourd’hui, toutes les applications Microsoft, telles que Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Outlook, peuvent également être exploitées à l’aide du mode sombre. Il s’activera ou se désactivera en fonction des paramètres système activés sur votre appareil. Nous vous rappelons qu’il vous faudra le mettre à jour vers iOS 13 ou iPadOS 13 et versions ultérieures.

L’utilisation du mode sombre rend l’expérience nettement plus agréable, du moins jusqu’à ce que vous commenciez à créer des documents. En fait, la plupart des documents sur lesquels nous travaillons auront toujours un fond blanc, ce qui ne change pas malgré le changement de thème. Bien que les applications soient agréables et tirent parti du mode sombre, il reste encore du travail à faire. Microsoft peut et doit améliorer l’apparence des applications dans ce mode. Il existe encore de nombreuses incohérences de couleurs et de conceptions. Néanmoins, les applications semblent très bien fonctionner sur l’iPhone avec un écran OLED, mais également sur l’excellent écran LCD de l’iPad Pro.

Retrouvez les applications Microsoft Office sur l’App Store : Word, PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook.