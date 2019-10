La production en masse de l’iPhone XR d’Apple a maintenant commencé à l’usine Foxconn, située près de Chennai, en Inde, après plusieurs semaines de tests. Cela fait suite à des mois de négociations sur les autorisations gouvernementales nécessaires, Foxconn ayant initialement confirmé la production de l’iPhone en avril.

Initialement, la société n’avait pas précisé quels modèles d’iPhone seraient fabriqués en Inde. À présent, ETTelecom a annoncé que la chaîne de production était opérationnelle pour l’iPhone XR et qu’Apple prévoyait également d’ajouter la production de l’iPhone 11. En revanche, on sait pas pour le moment si cela inclura également les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max.

Les iPhone fabriqués en Inde ne seront pas exclusivement disponibles pour ce marché. Il est prévu d’exporter au moins une partie de ces appareils de l’Inde vers d’autres marchés, y compris l’Europe. La décision de transférer une partie de la production de l’iPhone en Inde est importante en raison des taxes locales. Apple peut donc diversifier sa production et éviter de dépendre uniquement de la Chine.

Auparavant, pour la même raison, Apple avait utilisé le fabricant Wistron pour fabriquer ses iPhone 6s et iPhone SE en Inde.

En raison de la législation indienne qui favorise l’utilisation de composants d’origine locale dans les appareils, Apple économise environ 20% du coût de production de son iPhone XR en y transférant la production.

Cependant, selon ETTelecom, Apple n’a pas l’intention de réduire le prix d’achat de ses iPhones dans la région, bien que, d’après les rapports, la société ait déjà choisi le site pour son premier Apple Store en Inde.