Après la grande journée d’hier au cours de laquelle Epic Games a littéralement gardé des millions d’utilisateurs collés à l’écran avec un trou noir, Fortnite chapitre 2 saison 1 est enfin disponible au téléchargement sur l’App Store.

La mise à jour a été publiée au cours des dernières minutes, après une interruption de presque 24 heures. Examinons de plus près les principales nouveautés de ce deuxième chapitre, ainsi que de la onzième saison générale.

Le trou noir susmentionné n’était pas un objet mis au hasard pour créer un battage publicitaire et rien de plus. Il est en fait l’auteur de ce qui sera le changement général de la carte de jeu maintenant plus que jamais divisée en petites zones. Il y aura de petits atolls et des terrains de jeux étroits auxquels nous n’étions pas habitués auparavant. Donc, place à la possibilité d’élargir les territoires et de comprendre les nouvelles techniques d’action dans ces domaines totalement nouveaux.

Les nouvelles dynamiques de jeu sont améliorées et introduites. Entre autres, il sera possible de nager et de plonger sous l’eau pour découvrir de nouveaux outils ou simplement pour effectuer de nouvelles techniques d’attaque. Il y a aussi beaucoup de nouveaux véhicules, y compris des bateaux qui, étant donné la grande quantité d’eau de cette saison, seront plus utiles que jamais. Toujours en ce qui concerne cet environnement ne peut pas manquer la pêche qui visera à améliorer l’expérience de notre caractère ainsi que l’achèvement de diverses missions dédiées. Enfin, la possibilité de transporter nos camarades tombés au sol est introduite.

Voici la bande-annonce publiée ces dernières heures :

Fortnite Chapter 2 Season 1 est disponible gratuitement sur l’App Store.