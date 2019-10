Bien qu’Apple ne soit pas au meilleur de sa forme en Chine, d’un point de vue politique, la demande d’iPhone ne cesse de grimper.

Selon UBS Asia Hardware, l’iPhone a très bonne presse, à tel point que la demande serait passée de 110% en septembre 2018 à 230% en 2019. Cet engouement serait le résultat de prix plus attractifs et du programme de reprise. Les services groupés et le large choix dans la gamme iPhone n’y seraient pas pour rien non plus.

Nous verrons si les résultats trimestriels d’Apple viendront confirmer cette forte demande de manière générale. La conférence se tiendra le 30 octobre prochain.