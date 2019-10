Ted Lasso est une nouvelle série humoristique qu’Apple vient d’ajouter à ses commandes pour son service de streaming Apple TV+.

Dans cette série l’acteur Sudeikis incarne Lasso, un entraîneur idéaliste de football américain qui a été embauché pour gérer un club de football anglais, alors même qu’il n’avait aucune expérience en tant qu’entraîneur.

Si Sudeikis aura le rôle principal dans Ted Lasso, il aura aussi pour tâche l’écriture et la production de la série. Elle marque son retour à la télévision « après son départ de Saturday Night Live en 2013. Depuis, il a joué dans des films tels que Horrible Bosses, We’re the Millers, The Angry Birds Movie, et plus encore ».

« Sudeikis a co-écrit le projet pilote avec Bill Lawrence, ce dernier étant également placé sous la bannière de Doozer Productions. Jeff Ingold, de Doozer, sera également le producteur exécutif, avec le co-dirigeant de la société Liza Katzer. Warner Bros. Television, où Doozer a passé un contrat global, servira de studio. »

Apple TV+ sera disponible dès le 1er novembre au prix de 4,99 €/mois.