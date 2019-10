Afin de faciliter le travail de la presse, Apple a mis en place un site dédié à ses séries qui s’apprêtent à sortir sur Apple TV+.

On y retrouve les séries : The Morning Show, See, Dickinson, For All Mankind, Oprah, Helpsters, Snoopy In Space, et plus encore. Elles verront le jour le 1er novembre sur le futur service d’Apple, pour la plupart.

En cliquant sur chaque vignette, vous accédez au synopsis, aux vidéos/photos et au casting. Ainsi, la presse a tous les éléments nécessaires pour faire la promotion d’TV+.

Pour l’heure, ce site est en anglais, mais Apple pourrait proposer une traduction dans la langue de chaque pays où sera lancé le service de streaming.

Vous pouvez le visiter depuis cette adresse : https://apple-tv-plus-press.apple.com/en-US/originals/

Rappelons qu’TV+ sera un service tarifé au prix de 4,99 €/mois, ou gratuit 1 an si vous avez acheté un appareil Apple (iPhone, iPad, Mac…) à compter du 11 septembre.