En 2019, posséder un smartphone est devenu une véritable nécessité. En effet, les besoins de chacun en termes de mobilité deviennent de plus en plus importants : pouvoir être joint et passer des appels à tout moment et partout, voilà qui est indispensable dans notre société actuelle. De ce fait, le choix d’un forfait de téléphonie mobile adapté à notre consommation et à nos habitudes revêt une importance cruciale. Vous vous demandez peut-être comment sélectionner la meilleure offre, celle qui répond à vos attentes en matière de data, d’appel et de prix ? Nous allons répondre à toutes vos questions ici, dans ce guide pratique.

Découvrir les différents types de forfaits

Avant de vous proposer un comparatif des meilleurs forfaits mobiles en 2019, revenons un peu plus en détail sur les différents abonnements disponibles à l’heure actuelle. Il en existe de plusieurs types, chacun conçu pour répondre à des besoins bien particuliers.

Le forfait sans engagement

Le forfait sans engagement est très certainement l’offre proposant le plus d’avantages. Dans cette gamme particulièrement diversifiée, on retrouve des abonnements pour tout type de consommateurs. Aussi, vous dénicherez forcément celui qui répond à vos exigences, notamment en matière de volume de data, ou encore d’appels et de SMS.

Comme son nom l’indique, le forfait sans engagement peut être résilié à tout moment et ce, dès le moment de sa signature. Il possède également un avantage crucial : un tarif bien plus attractif que celui proposé pour un forfait avec engagement. À l’heure actuelle, tous les opérateurs mettent à disposition de leurs clients ce type d’offre. Aussi, nous vous suggérons vivement d’en profiter dès à présent.

Le forfait avec engagement

Le forfait mobile avec engagement lie le client de manière contractuelle avec l’opérateur de téléphonie mobile. Nous allons le voir un peu plus tard, il s’avère bien souvent difficile et onéreux de rompre ce contrat avant sa date de clôture. Généralement, l’engagement est de 12 à 24 mois. Vous l’aurez compris, ces offres sont plus onéreuses que les abonnements sans engagement. En revanche, ils possèdent toutefois un avantage : celui de proposer plus d’options gratuites. Ce sont en effet des forfaits plus complets, mais bien souvent non adapté aux consommateurs disposant d’un budget plus limité.

La résiliation du forfait avec engagement

La résiliation des forfaits avec engagement de téléphonie mobile est régie par la loi Chatel du 3 avril 2008. Celle-ci stipule que tous les consommateurs sont en mesure de résilier leur forfait supérieur à 12 mois, dès le premier anniversaire de celui-ci. Dans ce cas, le détenteur de l’offre devra s’acquitter d’un quart des mensualités restantes. Malheureusement, il n’est pas possible de résilier avant l’heure un abonnement sujet à un engagement inférieur ou égal à 12 mois.

Sachez toutefois qu’en invoquant un motif légitime, le consommateur est en mesure de rompre le contrat avec l’opérateur, sans pour autant devoir rembourser les mensualités dues. Une attestation de licenciement, un déménagement dans une zone non couverte, une mise en détention ou encore une situation de surendettement sont autant de situations qui autorise la résiliation sans frais d’un contrat.

Le forfait bloqué

Le forfait bloqué peut être avec ou sans engagement. Il est idéal pour les personnes qui désirent maîtriser au mieux leur budget car, une fois que les heures de communications fixées par l’offre sont dépassées, l’utilisateur n’est plus en mesure d’en consommer. Il en va de même pour le volume de data ou encore le nombre de SMS. Toutefois, avant de souscrire à une telle offre, il serait intéressant de faire le point sur ses besoins.

Le forfait à l’international

Ce type de forfaits propose des tarifs plus avantageux pour les appels vers l’international. À l’heure actuelle, tous les opérateurs sont en mesure de proposer de telles offres, à des prix plus ou moins abordables. D’ailleurs, il existe même des fournisseurs spécialisés dans les communications à l’étranger.

L’offre forfait téléphonique + internet

Vous souhaitez faire des économies sur vos factures téléphoniques et internet ? Dans ce cas, tournez-vous dès à présent vers les grands opérateurs, qui vous permettent de regrouper votre forfait mobile et votre abonnement internet. Il existe de multiples offres de ce type d’ailleurs, certaines d’entre elles incluent même les abonnements téléphoniques low cost, toujours dans le but de mieux maîtriser votre budget.

Par exemple, Orange propose un forfait mobile avec un abonnement en fibre optique pour seulement 30 €/mois, ce qui reste tout à fait acceptable. Free est également un spécialiste dans le domaine des abonnements à faible coût. De ce fait, nous vous encourageons vivement à vous renseigner sur ses produits, avant de souscrire à un contrat.

Quels sont les critères pour bien choisir son forfait mobile ?

Vous en savez maintenant un peu plus, sur les différents abonnements téléphoniques disponibles sur le marché. Vous êtes à la recherche d’un XX ? Dans ce cas, il est essentiel avant de faire votre choix de prendre en compte certains critères. C’est vrai, un abonnement de téléphonie mobile ne se choisit pas au hasard, il est donc essentiel de faire le point sur vos besoins avant d’envisager la signature d’un contrat.

Le prix : bien évidemment, il s’agit du tout premier paramètre à analyser. Sachez qu’il est possible de dénicher un abonnement pour moins de 10 € par mois. En revanche, celui-ci ne vous propose peut-être pas les prestations que vous recherchez. Néanmoins, le tarif doit être pris en compte, afin de mieux maîtriser vos dépenses mensuelles.

Quels sont les meilleurs forfaits mobiles du moment ?

Aujourd’hui, nombreux sont les opérateurs proposant leurs produits sur le marché. Néanmoins, tous ne se valent pas. D’autre part, il serait également intéressant de prendre connaissance des offres des petits fournisseurs. C’est vrai, celles-ci sont parfois attractives et constituent une affaire à saisir. Mais alors, quels sont les meilleurs abonnements pour l’année 2019 ? Quel est le forfait pas cher à choisir ? C’est ce que nous allons voir.

Les meilleurs forfaits sans engagement

Orange a créé Sosh , la branche low-cost proposant des forfaits à petits prix. Pour seulement 4,99 €/mois, il est possible de profiter de 100 Mo en 4G, de deux heures d’appels et des SMS et MMS en illimité.

, la branche low-cost proposant des forfaits à petits prix. Pour seulement 4,99 €/mois, il est possible de profiter de 100 Mo en 4G, de deux heures d’appels et des SMS et MMS en illimité. RED est l’équivalent de Sosh pour Bouygues Telecom . Pour 12 € par mois, le forfait à 60 Go en 4G offre des appels, SMS et MMS en illimité.

. Pour 12 € par mois, le forfait à 60 Go en 4G offre des appels, SMS et MMS en illimité. Le géant de la grande distribution Auchan vend également des forfaits mobiles. Pour 3,99 €/mois, celui-ci propose un volume de data de 20 Go, deux heures d’appels, ainsi que les SMS et MMS en illimité.

Pour 3,99 €/mois, celui-ci propose un volume de data de 20 Go, deux heures d’appels, ainsi que les SMS et MMS en illimité. Coriolis , pour 9,99 €/mois, offre un forfait de 5 Go en 4G, avec deux heures d’appels et SMS et MMS illimité.

, pour 9,99 €/mois, offre un forfait de 5 Go en 4G, avec deux heures d’appels et SMS et MMS illimité. Free, bien connu pour son entrée fracassante sur le marché en 2012, est l’opérateur disposant de l’abonnement le plus attractif, en termes de rapport qualité/prix. Pour 19,99 €/mois, il propose 100 Go en 4G et les appels, SMS et MMS en illimité.

Les meilleurs forfaits avec engagement