Dans Armajet, vous devez faire équipe avec des amis et vous plonger dans une lutte pour la suprématie des environs. Un jeu qui vous propulsera dans un environnement futuriste où vous pourrez défier d’autres joueurs.

Armajet est un jeu de tir où vous pouvez faire équipe avec vos amis et affronter des adversaires prêts à tout pour vous détruire. Vous pouvez faire équipe avec des amis ou décider de vous lancer vous-même dans ce jeu d’action rapide. Les mécanismes de jeu sont faciles à apprendre, mais il ne sera pas aussi facile de gagner les différents défis. Choisissez le mode de jeu que vous préférez et plongez dans les arènes d’équipe ou préférez-vous quelque chose de plus stratégique ? Le choix vous appartient !

Un vaste arsenal vous attend. Choisissez un fusil automatique, sécurisez les positions défensives avec des fusils de précision à longue portée ou détruisez tout avec des lance-flammes exotiques. Au cours des différentes missions, vous pourrez entendre le potentiel de SONIC ECSTASY, du son 32 canaux et des effets sonores 5D spécialement conçus.

Avant de télécharger cet excellent jeu, assurez-vous d’avoir un iPhone ou iPad compatible. Ce titre vous demandera de télécharger 190 Mo et iOS 10.0 ou ultérieur.

Armajet est disponible gratuitement sur l’App Store.