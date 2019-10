Plus les années passent, plus les nouveaux iPhone sont chers à produire. TechInsights a donc voulu savoir à combien revenait le coût de l’iPhone 11 Pro Max.

La principale nouveauté de ce modèle est l’arrivée d’un module photo doté de trois capteurs. TechInsights l’a estimé à 73,50 dollars, contre 44$ pour le double objectif de l’iPhone XS Max l’an dernier. C’est près de 30$ de plus.

Pour l’écran OLED, le coût est de 66,50$, contre 80,50$ pour le XS Max. Une économie de 14$ qui résulte certainement de nouveaux accords avec les fournisseurs, et du nombre de commandes passées par Apple.

Quant au prix de la puce A13, il est estimé de 64$, contre 72$ sur le XS Max et 66,22$ pour l’iPhone X. Pour ce qui est de l’assemblage, le coût annoncé est de21$, contre 24,50$ pour le XS Max.

Au total, la facture s’élève à 490,50$ selon TechInsights, là où celui de l’iPhone XS Max a été évalué à 443$. Si certains composants coûtent plus chers, et d’autres moins, l’iPhone 11 Pro Max est aujourd’hui l’iPhone le plus couteux à produire.

De plus, tous ces prix ne tiennent pas compte des coûts de recherche et développement, ni même du marketing et du transport. Sans compter que les revendeurs doivent aussi se faire une marge.

Sachant ce modèle est vendu 1 099$ aux USA, Apple doit se faire une marge située entre 300 et 400$.