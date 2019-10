L’iPhone SE 2 tant attendu pourrait bien voir le jour dès le début de 2020, si l’on encore croit Ming-Chi Kuo. L’analyste a même eu vent du possible prix de l’appareil qui devrait avoisiner les 399$.

Si le tarif est confirmé lors du lancement de cet iPhone, Apple pourrait bien en vendre par millions à travers le monde. D’une part, il serait moins cher qu’un iPhone 8 (449$ aux US), et d’autre part, il bénéficierait du nouveau processeur A13 et de 3Go de RAM.

Kuo confirme à nouveau que le design sera assez proche de celui de l’iPhone 8. L’iPhone SE 2 embarquera un écran LCD de 4,7 pouces, plutôt qu’un 4″ (sans 3D Touch). En termes de stockage, l’analyste parle de 64 et 128 Go. Au niveau des coloris, on peut s’attendre à du gris sidéral, argent et du rouge.

Avec un prix très attractif et de belles caractéristiques, Kuo pense qu’Apple en écoulera plus de 30 millions rien qu’en 2020. Selon lui, les propriétaires actuels d’iPhone 6 seront plus enclin à craquer sur ce modèle.

Si l’iPhone SE 2 vient réellement à exister, il s’agira de l’iPhone le moins cher jamais vendu par Apple.