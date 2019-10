Comme promis, Apple continue d’ajouter de nouveaux titres au catalogue Apple Arcade, le service d’abonnement qui offre la possibilité de jouer à des dizaines de titres exclusifs sur mobile.

Inmost

La maison de logiciels Chucklefish est surtout connue pour Stardew Valley et Wargroove, mais Inmost, créé avec le studio Hidden Layer Games, est un titre très différent. Avec le pixel art qui vous enveloppe dans une aventure de puzzle en 2D, vous contrôlerez trois personnages différents, tentant de vaincre les ennemis et utilisant des pièges à votre avantage.

ShockRods

SchockRods est un nouveau jeu de course pour Apple Arcade, multijoueur qui propose différents modes comme le match à mort et “capturer le drapeau”. C’est un jeu de course dans lequel vous devrez également détruire vos adversaires. Pour ce type de jeu, vous vous rapprocherez de titres comme Sonic Racers.

Stela

Stela est un jeu de réflexion mêlant aventure et défi de haut niveau qui nécessite l’utilisation de la logique pour résoudre des énigmes et continuer à jouer. Les éléments d’exploration et de jeu de plate-forme ne manquent pas. La bande son fait partie de celles qui sont vraiment soignées, à tel point que nous vous conseillons d’utiliser un casque pour vous immerger dans l’atmosphère de Stela.

Decoherence

Decoherence est un nouveau jeu RTS qui implique des armées de robots et combine des jeux PvP avec une campagne solo. Votre personnage rejoindra le combat en tant que pilote et vous pourrez même personnaliser vos robots pour affronter n’importe quel ennemi. Dans les jeux, tout peut arriver. Incarnez aussi le rôle d’un pingouin général.

Mind Symphony

Mind Symphony promet “d’avoir un impact émotionnel et mental”. Il s’agit essentiellement d’un tireur infernal avec un jeu très proche de la bande originale. Par exemple, en mode Libération, les attaques ennemies se synchronisent avec la musique. En mode Calme, vous vous concentrez davantage sur la mélodie pour synchroniser vos attaques et rendre les choses un peu plus faciles.