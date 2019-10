Apple a signé un accord avec Alfonso Cuarón pour la production de divers contenus originaux sur Apple TV+. C’est l’un des réalisateurs et scénaristes les plus respectés au monde. Quant à l’acteur Clive Owen, il rejoint le casting de “Lisey’s Story“, la série mettant en vedette Julianne Moore.

Comme confirmé par Variety, le partenariat avec Alfonso Cuarón constitue un véritable accord mondial. Cela signifie qu’Apple peut automatiquement acquérir les droits sur tout ce que Cuarón développera en tant que réalisateur, scénariste ou producteur pour la durée du contrat.

La carrière de Cuarón est principalement liée à la filmographie et non au travail à la télévision. Il reste donc à voir si Apple veut pousser même les films originaux ou si le réalisateur va commencer à travailler sur des séries. Cuarón lui-même a déjà collaboré avec des services de streaming dans le passé. Le film “Roma”, lauréat de plusieurs Oscars (dont celui du meilleur réalisateur et du meilleur film étranger), a en fait été créé pour Netflix.

Variety ne précise pas la durée de cet accord, mais les contrats de ce type dans le secteur du cinéma et de la télévision durent généralement de 3 à 5 ans.

Pendant ce temps, l’acteur Clive Owen fera partie de la prochaine série sur Apple TV+ “Lisey’s Story”, aux côtés de Julianne Moore. Lisey’s Story est basé sur un livre publié en 2006 par Stephen King, qui écrira les 8 épisodes de la série. Le personnage principal de Lisey sera interprété par Julianne Moore, qui fera ses débuts dans un rôle principal dans une série télévisée.

Voici l’intrigue :

« Lisey, épouse de Scott Landon, célèbre écrivain récemment décédé, à l’occasion de la réorganisation des papiers laissés dans le bureau de son mari, se retrouve malgré elle dans l’obligation de revenir sur les étapes essentielles de sa vie conjugale, découvrant peu à peu que l’émergence de souvenirs se produit de manière résolument non accidentelle.

Tout d’abord l’état subit catatonique dans lequel est tombée Amanda, la sœur aînée instable de la femme, puis la persécution obsessionnelle et violente d’un admirateur intrusif de son mari, enfin la succession d’une série inquiétante de phénomènes extraordinaires, conduisent Lisey à soupçonner que l’univers imaginaire dont Scott s’est inspiré pour ses romans peut exister réellement et que, de ce monde parallèle et magique, quelque chose tente de la contacter. »

Il est probable que Lisey’s Story arrivera sur Apple TV+ à la fin de 2020.