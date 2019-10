En début de soirée, Apple a sorti la seconde bêta d’iOS 13.2. découvrons ensemble les nouveautés de cette nouvelle mouture.

Réorganiser les apps : l’icône a changé de nom pour « Modifier l’écran accueil ». Une nouvelle option permet de supprimer directement une application, sans avoir à attendre le tremblement des icônes.

59 nouveaux émojis ont été ajoutés. On peut maintenant choisir une combinaison d’émojis en fonction de la couleur de peau, du sexe et plus.

Appareil photo : on peut maintenant changer les réglages vidéo 4K 24 ou 4K 60 directement depuis l’application. Il suffit de tapoter dessus pur changer le mode. Plus besoin de passer par l’app Réglages pour accéder à ce changement.

Apple a entendu les critiques sur les écoutes des requêtes Siri (ou de la dictée) puisqu’une nouvelle fonction permet de supprimer les données. Elles ne seront donc plus envoyées sur les serveurs d’Apple.

Si vous découvrez d’autres nouveautés dans iOS 13.2, n’hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous mettrons à jour cet article au fil de nos et vos découvertes.